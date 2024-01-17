Чад Стахелски получил полный творческий контроль над «Джоном Уиком» и «Горцем»

Издание The Hollywood Reporter сообщило, что режиссёр Чад Стахелски получил полный творческий контроль над франшизами «Джон Уик» и «Горец». Болеет того, перезапуск последнего фильма с Генри Кавиллом в главной роли станет следующей лентой постановщика.

Согласно договору между Стахелски и Lionsgate, режиссёр имеет права создавать по двум франшизам как фильмы, так и сериалы. Это всё — на усмотрение Чада.

Я рад возможности развивать свои отношения с Lionsgate в этой новой роли надзирателя за вселенной «Джона Уика». Эта франшиза так близка мне, я ценю возможность продолжать отвечать за развитие этой вселенной.

Что касается «Горца», то лента выступит переосмыслением оригинальной ленты 1986 года. Даты выхода у неё пока что нет.