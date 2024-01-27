Сценарий для «Фантастической четвёрки» переписывают — инсайдер

Инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что Marvel Studios переписывает сценарий для «Фантастической четвёрки». По его информации, к работе над картиной были привлечены новые сценаристы, а весь процесс займёт максимум два месяца.

Напомним, в состав команды супергероев входят Рид Ричардс (Мистер Фантастик), Бен Гримм (Существо), Сьюзан Шторм (Женщина-невидимка) и Джонни Шторм (Человек-факел).

Роль Мистера Фантастика должен исполнить Педро Паскаль. Роль Женщины-невидимки достанется Ванессе Кирби. На роль Человека-факела Marvel Studios рассматривала Джозефа Куинна. Кресло режиссёра занял Мэтт Шекманн. Компания должна официально раскрыть полный каст ленты в ближайшее время.

Премьеры картины состоится 2 мая 2025 года.