В Дубае пройдёт крупный турнир между легендами Warcraft 3 — среди участников Happy и Moon

Популярный российский стример Кирилл C_a_k_e Забродин анонсировал глобальный турнир по WarCraft 3 Reforged с призовым фондом $ 10 тыс. Ивент пройдёт в Дубае с 30 по 31 января.

Участниками BetBoom Classic: WarCraft 3 Reforged станут восемь лучших игроков в истории про-сцены WC3. Среди них россиянин Дмитрий Happy Костин, играющий за расу нежити, и корейский «ночной эльф» Чан Moon Джэ Хо.

На турнире также сыграют FoCuS, LabyRinth, Fortitude, Sok, Soin и LawLiet. Победитель ивента получит $ 4 тыс., финалист — в два раза меньше. Освещать матчи будут известные стримеры — сам C_a_k_e, а также VooDooSh, MIker и другие.

В конце ноября Дмитрий Happy Костин выиграл крупный турнир в Дортмунде. В финале россиянин победил Moon, серия завершилась со счётом 4:1 в пользу Императора.