Владелец самого дорогого AK-47 в Counter-Strike 2 готов продать скин за $ 2 млн

В середине января неизвестный геймер скрафтил скин для автомата AK-47 в Counter-Strike 2. Дело в сверхредком паттерне #661 и качеству «Прямо с завода» — это первый такой StatTrak "AK-47 | Поверхностная закалка".

Ряд экспертов оценили его стоимость от $ 800 тыс. до $ 1 млн (~ 87 млн рублей). Однако владельцу скина такая сумма показалось слишком маленькой, поэтому он собирается продать свой AK-47 через посредников за $ 2 млн (~ 178 млн рублей).

Отмечается, что одним из посредников выступит известный трейдер под ником zipeL. По его словам, уже нашлось два покупателя, которые готовы отдать за скин $ 1 млн.

Фанаты шутера называют данный StatTrak самым редким и дорогим среди огнестрельного оружия в Counter-Strike.