Глава Larian: Baldur's Gate 3 и другие наши игры никогда не попадут в подписочные сервисы

На этой неделе директор Ubisoft Филипп Трембле заявил, что геймерам нужно привыкнуть к тому, что они не владеют своими играми из-за подписочных сервисов. С данным высказыванием не согласился глава разработки Baldur's Gate 3 Свен Винке.

По его словам, Baldur's Gate 3 и другие будущие игры Larian никогда не будут распространяться по такой модели. Он считает, что доминирование подписочных сервисов в индустрии станет отрицательным явлением.

Станет намного сложнее получить качественный контент, если подписки превратятся в доминирующую модель, а небольшая группа лиц будет решать, что выйдет на рынок, а что нет. Прямые продажи от разработчика к игрокам — вот правильный путь.

Baldur's Gate 3 доступна на ПК, PS5 и Xbox Series X.