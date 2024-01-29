Канга в фильмах Marvel может сыграть Джон Дэвид Вашингтон — инсайдер

Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил информацию о потенциальном актёре, который может заменить Джонатана Мейджорса в роли Канга для фильмов Marvel. Им, по словам Рихтмана, может стать Джон Дэвид Вашингтон, сыгравший главную роль в «Доводе».

Помимо Вашингтона, на роль Канга якобы также рассматривается Колман Доминго, известный по сериалу «Эйфория».

Напомним, изначально именно Мейджорс стал Кангом для киновселенной Marvel, однако из-за обвинений в насилии над бывшей девушкой Джонатан попал в судебные разбирательства, после чего многие компании отказались работать с ним. Таким же образом поступили и в Disney.

Фильм «Мстители: Династия Канга», в котором злодей должен был раскрыться, запланирован к выходу 1 мая 2026 года.