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Сценарий «Фантастической четвёрки» снова перепишут — инсайдер

Сценарий «Фантастической четвёрки» снова перепишут — инсайдер
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Известный инсайдер Даниэль Рихтман сообщил, что сценарий фильма «Фантастическая четвёрка» вновь перепишут. Это случилось из-за того, нынешняя версия сюжета не устраивает боссов Marvel Studios.

Рихтман подчеркнул, что в команду привлекут новых сценаристов, которые будут тесно сотрудничать с нынешними. По словам инсайдера, новая версия сценария будет готова примерно через пару месяцев.

«Фантастическая четвёрка» — фильм, рассказывающий про Фантастическую четвёрку, команду супергероев из комиксов Marvel, в которую входят Мистер Фантастик, Существо, Человек-факел и Женщина-невидимка. Зачастую их заклятым врагом становился Доктор Дум и Человек-крот.

По слухам, роль Мистера Фанатстика досталась Педро Паскалю, а Женщину-неведимку может сыграть Ванесса Кирби.

Фильм ожидается 2 мая 2025 года.

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