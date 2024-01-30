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Потрясающее качество, но много неудобств — появились первые обзоры Apple Vision Pro

Вечером 30 января в Сети появились первые видео и рецензии, посвящённые гарнитуре смешанной реальности Vision Pro от Apple.

Большинство обзорщиков называют AR-шлем лучшим устройством подобного типа. Многие функции кажутся научной фантастикой, как пишет автор The Wall Street Journal:

Я могу листать приложения по всему офису, у меня над плитой висит несколько виртуальных таймеров. Я смотрю на голограммы, на которых мой ребёнок гладит ламу. Это лучшая гарнитура смешанной реальности, которую я когда-либо пробовала, она намного более продвинута и дешевле, чем её конкуренты.

Техноблогеры также отмечают хорошее качество сборки и высокий уровень передачи изображения. Вот мнение Скотта Стейна из CNET:

Первое, что я заметил в Vision Pro — насколько хороши дисплеи. Экран яркий, с насыщенными цветами. Он не только достаточно хорош для просмотра фильмов, но даже лучше, чем любой телевизор в моём доме.

Видео доступно на YouTube-канале Marques Brownlee. Права на видео принадлежат Marques Brownlee.

Из минусов рецензенты выделяют вес и объём устройства, а также низкое время работы от аккумулятора.

Что касается срока службы, аккумулятор Vision Pro рассчитан на 2 часа обычного использования и 2,5 часа воспроизведения видео. Если вы хотите использовать Vision Pro постоянно, вы всегда можете просто подключить аккумулятор с помощью прилагаемого адаптера питания USB-C.

Видео доступно на YouTube-канале The Verge. Права на видео принадлежат The Verge.

Ещё до появления в магазинах Apple Vision Pro предзаказали около 200 тысяч раз, хотя после первых дней темп резко снизился.