Продажи Apple Vision Pro резко снизились после отличного старта

Гарнитуру смешанной реальности Vision Pro от Apple за последнюю неделю предзаказали около 30 тысяч раз. Таким образом, общее количество реализованных устройств достигло отметки в 200 тысяч — внимание на это обращает издание MacRumors.

При этом эксперты отмечают, что темп продаж сильно снизился. Напомним, в первые три дня пользователи заказали около 170 тысяч AR-шлемов — это примерно в 12 раз больше заказов за сутки, чем сейчас.

Журналисты считают, что это связано с прекращением доставки устройств на дом. Теперь все предзаказанные Vision Pro покупателям придётся самостоятельно забирать из магазина, а сроки поступления сдвинулись до марта.

При этом отмечается, что после появления обзоров шлема от блогеров и журналистов продажи снова могут вырасти. Первые ревью на Vision Pro появятся уже сегодня (30 января) вечером.