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Продажи Apple Vision Pro резко снизились после отличного старта

Продажи Apple Vision Pro резко снизились после отличного старта
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Гарнитуру смешанной реальности Vision Pro от Apple за последнюю неделю предзаказали около 30 тысяч раз. Таким образом, общее количество реализованных устройств достигло отметки в 200 тысяч — внимание на это обращает издание MacRumors.

При этом эксперты отмечают, что темп продаж сильно снизился. Напомним, в первые три дня пользователи заказали около 170 тысяч AR-шлемов — это примерно в 12 раз больше заказов за сутки, чем сейчас.

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Журналисты считают, что это связано с прекращением доставки устройств на дом. Теперь все предзаказанные Vision Pro покупателям придётся самостоятельно забирать из магазина, а сроки поступления сдвинулись до марта.

При этом отмечается, что после появления обзоров шлема от блогеров и журналистов продажи снова могут вырасти. Первые ревью на Vision Pro появятся уже сегодня (30 января) вечером.

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