В EA Sports FC 24 по ошибке раздали мощнейшую карточку Лео Месси — фанаты негодуют

30 января в EA Sports FC 24 Ultimate Team добавили новую сборку «Испытания подбора команды» с выбором одного из трёх предложенных футболистов с рейтингом 86 или выше. Из-за ошибки разработчиков в пике появилась TOTY-карточка (карточка «Команды года») Лионеля Месси с рейтингом 97 — она выпала очень многим пользователям по всему миру.

Учитывая крайне редкий шанс на выпадение карточки стоимостью 10 млн внутриигровых монет и массовость произошедшего, Electronic Arts очень быстро удалила сборку игрока с рейтингом 86+ из игры. Когда её вернут обратно, пока неизвестно.

Мы обнаружили проблему со сборкой ИПК 86+ лиг TOTY, в результате чего отключили данную сборку.

В сообществе тем временем пользователи разделились на два лагеря. Одни получили карточку Месси с рейтингом 97, другие не успели собрать ИПК и обвиняют разработчиков в лицемерии, требуя либо убрать карточку у всех счастливчиков, либо раздать её абсолютно всем «пострадавшим».

Популярный мем на тему выпадения Лео Месси в EA Sports FC 24 Фото: X/Uniqueriggers

Сама Electronic Arts пока не комментировала возможную компенсацию и не сообщала, планирует ли забирать выпавшую редчайшую карточку у всех, кто успел её получить из-за ошибки.