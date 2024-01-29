Mortal Kombat в сторону: Tekken 8 — новый эталон жанра файтингов. Обзор игры

Последние несколько лет можно назвать ренессансом файтингов: во времена PS3 и Xbox 360 многие культовые серии если не скопытились, то определённо стали более незаметными в массах. За всех отдувалась одна Mortal Kombat, продажи которой стремительно росли.

Однако недавно Capcom чрезвычайно удачно вернула Street Fighter 6 — ключом к успеху стали не столько отточенные механики и хорошее наполнение, сколько новый тип управления и эталонное введение новиков в серию. А сейчас Bandai Namco с похожим подходом продолжила свою Tekken.

Tekken 8: как играть в России

Файтинг официально вышел в России: в Steam его продают за 4199 рублей, а на консолях диски можно найти от 5000 рублей. Игра также переведена на русский язык.

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Файтинг абсолютно для всех

Важно отметить, что для меня жанр большую часть моей жизни представляли именно игры NetherRealm — это Mortal Kombat и Injustice. Давным-давно и не очень всерьёз я играл в старые Tekken, Soul Calibur, Virtua Fighter и Marvel vs Capcom, однако куда больше я провёл именно в Mortal Kombat.

Вдобавок с сюжетом «Теккена» я ознакомился уже непосредственно перед запуском восьмой части: прямо в игре можно посмотреть краткий пересказ событий любой из семи частей, но куда понятнее для меня оказался рекламный ролик Tekken 8, где актёр Брайан Кокс понятно объяснил, что к чему. Советую!

Видео доступно на YouTube-канале Bandai Namco Entertainment America. Права на видео принадлежат Bandai Namco.

Так вот, если вы никогда не играл в Tekken — не переживайте, новая часть даёт идеальную точку входа для новичков. Это касается как истории, вы быстро разберётесь, что к чему, даже без пересказов, так и игрового процесса. В жанре сейчас прекрасно понимают, что ставку нужно делать на удобство и возможность разобраться, что к чему — Tekken 8 в этом преуспевает.

Легенда продолжается

За прошедший год я изрядно разочаровался в Mortal Kombat: сначала просто захотел попробовать Street Fighter 6 после отличных отзывов прессы — был невероятно удивлён тем, что сейчас могут предложить файтинги. Теперь же меня совершенно поразила Tekken 8. Она берёт абсолютно всё лучшее из жанра и совмещает в одной игре.

Создаётся впечатление, что создатели Tekken 8 поставили перед собой задачу сделать лучший файтинг и найти возможность удовлетворить нужды абсолютно любого — как хардкорного поклонника жанра, так и проходящего мимо зеваки.

Хочешь эпическую сюжетную кампанию? Пожалуйста, впереди три часа невероятных сражений, крутых постановочных роликов и нетривиальных идей. Любая Mortal Kombat на фоне выглядит шаблонной и безыдейной за счёт абсолютно одинаковой структуры своих кампаний (2-3 боя, смена героя, 2-3 боя, смена героя...).

Бой на орбите Земли? Да Фото: Bandai Namco

Не буду вдаваться в подробности, чтобы избежать спойлеров, но «Теккен» делает главное — удивляет. Ты не всегда знаешь, что произойдёт. Я говорю не про саму историю, она тут довольно простая, а как раз про геймплей. В общем, самыми простыми боями кампания не ограничится. Финальные сражения по эпичности вообще превосходят всё, что я видел в жанре. Ещё и музыка в духе Rules of Nature из Metal Gear Rising.

Хочется чего-то попроще? Пожалуйста, 32 эпизода за каждого из бойцов со своим сюжетом. По факту это лишь несколько боёв подряд, где мы чуть больше узнаем про бойца, но режим получился ненавязчивым и увлекательным. Есть 20 минут — взял да прошёл сюжет.

Кстати, в Tekken 8 сразу же доступно аж 32 персонажа. Это очень много. Для сравнения, в Mortal Kombat 1 всего 23 бойца (без учёта DLC), а в Street Fighter 6 всего лишь 18 героев (без учёта DLC).

Милых моментов тоже достаточно Фото: Bandai Namco

Вдобавок доступен режим «Аркады» — его желательно в первую очередь запускать новичкам в жанре или «Теккене». Там научат азам игры, а во время дальнейшего прохождения продемонстрируют всё более навороченные приёмы, которые приходятся как в сюжетной кампании, так и в эпизодах.

«Аркада» не просто набор обучающий заданий — тут целая история. Сначала нужно создать своего героя, а потом отправиться в аркадные автоматы, где ваш персонаж и начнёт путь.

Эпичные добивания на месте Фото: Bandai Namco

Конечно, ещё доступны сражения на одном экране, против ботов, а также сетевые сражения, турниры, рейтинговые драки. В общем, контента очень много. Даже есть Tekken Ball — полушуточный режим, где сражение скорее напоминает волейбол, нужно не бить врача, а ударять его мячом.

Игра без мучительных донатов

Помимо насыщенности контента, Tekken 8 вырывается вперёд от своих коллег невероятным дружелюбием по части донатов. Во-первых, абсолютно бесплатно тут можно полностью переодеть любого героя — и ассортимент одежды (футболки, костюмы, обувь, штаны, шляпы) обширный. Во-вторых, я не видел донатов в принципе.

В Street Fighter 6 бесплатно вообще ничего не получить будто бы, есть базовые костюмы — ими и довольствуйтесь. В Mortal Kombat 1 же даже за донаты хорошие костюмы сложно найти. Видеть подобную щедрость в 2024 году очень приятно. Причём кастомизация настолько обширная. что в Tekken 8 уже занимаются косплеем известных персонажей из других игр.

Герои Tekken 8 в стиле персонажей Resident Evil 4 Фото: Bandai Namco

Помимо самой Tekken 8, игроки могут приобрести только расширенное издание (четыре новых героя, которых добавят в течение года, и пара костюмов) и ультимативное издание (также четыре новых героя и ещё больше косметических предметов). Никаких донатов больше нет, что в 2024-м видеть удивительно.

А можно просто напялить на голову шляпу бутерброд Фото: Bandai Namco

Сам файтинг великолепен

За счёт удобства и понятного обучения драться в Tekken 8 потрясающе. Я никогда не понимал 3D-файтинги, но тут будто бы и разбираться не нужно, ты просто естественно ощущаешь себя в пространстве и не путаешься.

Во время самого сражения главное научиться базовым приёмам — пробитие блока, подкидывание противника и какие-то базовые комбо, которые можно переплетать между собой. С таким стандартным набором можно пройти все одиночные режимы, но лучше пытаться экспериментировать, чтобы и дальше улучшать свой навык.

Лично я сначала прошёл сюжетную кампанию — и, только зайдя в «Аркаду», узнал какие-то другие базовые приёмы, которые могли бы пригодиться. Но оно и не страшно, потому что игра не сводится к заучиванию нетривиальных умений и комбо, наоборот, главное словить ритм — а там уже всё получается.

Вписать в стену — легко Фото: Bandai Namco

Tekken 8 создана для агрессивной игры: старайся чаще атаковать и напирай на противника. Даже не зная массу приёмов, легко получится «задавить» врага своим напором, не дав ему даже встать в оборону. В такие моменты бой кажется каким-то волшебным, а кинематографичность сражений только прибавляет в эффекте.

Вообще, Tekken 8 удивительно зрелищная, особенно круто работает замедление — к примеру, когда оба бойца совершают нападающий удар, игра может замедлиться и выбрать чуть более кинематографичный ракурс, и вы оба не знаете, кто же нанесёт важный удар первым.

Tekken 8: стоит играть?

Tekken 8 — вершина жанра файтингов на сегодня. Она не только радует огромным количеством контента, где можно найти занятие на любой вкус, но и буквально прививает любовь к жанру за счёт попытки простым языком объяснить его особенности. Это как Gran Turismo показывает любовь к машинам и автоспорту.

Mortal Kombat 1 на дистанции оказалась какой-то неудачной, поэтому Tekken 8 обязательно стоит попробовать всем, кто остался разочарован недавней «Смертельной битвой» — возможно, вы влюбитесь и откроете для себя абсолютно новый файтинг.

Оценка Tekken 8 — 9/10

Каждый герой чрезвычайно харизматичный Фото: Bandai Namco