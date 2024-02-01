«Спасибо Konami за бюджет в $ 5»: фанаты громят первый геймплей ремейка Silent Hill 2

В ночь на 1 февраля студия Konami представила новый трейлер ремейка Silent Hill 2. В нём авторы впервые показали геймплей проекта с боевой системой, исследованием локаций и другие элементы экшена.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Konami.

Это была первая демонстрация за полтора года с момента анонса в 2022 году. И зрители приняли геймплей неоднозначно — под роликом на YouTube сразу 14 тысяч дизлайков при 19 тысячах лайков. Геймеры особенно не оценили неуклюжие анимации, устаревшую графику и отсутствие даты релиза, хотя разработчики из Bloober Team ещё в начале 2023 года утверждали, что проект почти готов.

Фото: YouTube

Некоторые отзывы геймеров

Эта игра заслуживает такой же бюджет, как и ремейк Resident Evil 2.

Спасибо Konami за бюджет в $ 5 и бесплатный сэндвич студии, которая делает ремейк одной из лучших игр компании.

Я понимаю, что мы все хотели бы увидеть дату релиза, но, учитывая все негативные отзывы, разве это не здорово, что игра не выйдет в ближайшее время?

Мне кажется, что Konami взглянула на ремейки Resident Evil и сказала: «Мы могли бы сделать это и за меньшие деньги».

Боевые анимации выглядят очень плохо, как будто от ударов по монстрам нет никакого эффекта. Надеюсь, это будет доработано в финальной версии.

Люди, разочарованные отсутствием даты релиза… вы видите, как игра выглядит? Лучше пока не ставить сроков, потому что ей необходима значительная доработка.

Ремейк Silent Hill 2 создаётся для PlayStation 5 и ПК. Выйдет ли игра в 2024 году, неизвестно.