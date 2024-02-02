Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Stream A — Play in
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Шоураннером сериала «Гарри Поттер» может выступить сценарист «Наследников»

Шоураннером сериала «Гарри Поттер» может выступить сценарист «Наследников»
Аудио-версия:
Комментарии

Журналисты издания Deadline сообщили, что сериал «Гарри Поттер» от HBO скоро обзаведётся шоураннером. Список претендентов на данную позицию состоит из трёх человек — с наибольшей вероятностью студия выберет сценариста «Наследников» Франческу Гардинер.

До этого с ней соревновались Марта Хиллер («Последнее королевство»), Том Моран («Чужой: Ромул»), Кэтлин Джордан и Майкл Лессли («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»). Имена двух других сценаристов пока не раскрываются.

Из подробностей пока известно, что сериал заново расскажет историю Гарри Поттера. Создатели постараются перенести в него каждую мелкую деталь из оригинальных произведений, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше.

У шоу пока нет даже приблизительной даты премьеры. В апреле прошлого года руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что впереди зрителей ждёт «путешествие длиной в 10 лет».

Материалы по теме
Какие фильмы и сериалы стоит снять по «Гарри Поттеру» после пересказа книг Джоан Роулинг
Какие фильмы и сериалы стоит снять по «Гарри Поттеру» после пересказа книг Джоан Роулинг
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android