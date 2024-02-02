Шоураннером сериала «Гарри Поттер» может выступить сценарист «Наследников»

Журналисты издания Deadline сообщили, что сериал «Гарри Поттер» от HBO скоро обзаведётся шоураннером. Список претендентов на данную позицию состоит из трёх человек — с наибольшей вероятностью студия выберет сценариста «Наследников» Франческу Гардинер.

До этого с ней соревновались Марта Хиллер («Последнее королевство»), Том Моран («Чужой: Ромул»), Кэтлин Джордан и Майкл Лессли («Голодные игры: Баллада о змеях и певчих птицах»). Имена двух других сценаристов пока не раскрываются.

Из подробностей пока известно, что сериал заново расскажет историю Гарри Поттера. Создатели постараются перенести в него каждую мелкую деталь из оригинальных произведений, которых с каждым фильмом киносаги становилось всё меньше.

У шоу пока нет даже приблизительной даты премьеры. В апреле прошлого года руководитель Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав заявил, что впереди зрителей ждёт «путешествие длиной в 10 лет».