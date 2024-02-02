На сервисы YouTube Premium и YouTube Music подписаны более 100 млн человек

Представители видеохостинга YouTube сообщили в официальном блоге, что на сервисы Premium и YouTube Music подписаны более 100 млн человек. Обе подписки были запущены чуть более пяти лет назад — в мае 2018 года.

Фото: YouTube

От небольшого начала до сообщества из 100 миллионов человек более чем в 100 странах — мы благодарны нашим подписчикам за поддержку!

Напомним, из финансового отчёта за четвёртый квартал 2023 года стало известно, что объём дохода с подписочных сервисов Google, среди которых есть и YouTube, превысил $ 15 млрд за год.

В начале этой недели в Госдуме заявили, что регулярно получают множество просьб от избирателей о блокировке YouTube. По словам зампреда комитета Госдумы Евгения Попова, граждане тоже заинтересованы в ограничении работы сервиса.