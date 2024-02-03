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Дональд Гловер хочет исполнить роль Бродяги в фильме про Майзла Моралеса

Дональд Гловер хочет исполнить роль Бродяги в фильме про Майзла Моралеса
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Недавно Дональд Гловер («Мистер и миссис Смит», «Атланта») пообщался с журналистами издания Vanity Fair. В ходе разговора актёр заявил, что хочет исполнить роль Бродяги в фильме про Майзла Моралеса.

Видео доступно на YouTube-канале Vanity Fair. Права на видео принадлежат Vanity Fair.

Напомним, ранее Гловер появлялся в роли персонажа в мультфильме «Человек-паук: Паутина вселенных». Вероятно, таким образом авторы намекнули, что полноценная картина про Майзла у них действительно есть в планах.

«Человек-паук: Паутина вселенных» — продолжение мультфильма «Через вселенные» 2018 года. В нём рассказывается о дальнейшей жизни Майлза Моралеса, новой встрече с Гвен и другими версиями Человека-паука. Картина получила крайне положительные отзывы от критиков и зрителей.

В России лента вышла в мае прошлого года.

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