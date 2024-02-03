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Том Харди опубликовал фото с пересъёмок «Венома 3»

Том Харди опубликовал фото с пересъёмок «Венома 3»
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Актёр Том Харди опубликовал в одной из своих соцсетей фото с пересъёмок фильма «Веном 3». Судя по эмодзи флага Испании, съёмочная группа фильма находится сейчас в этой стране. Напомним, производство ленты возобновилось в ноябре прошлого года.

Фото: Соцсети Тома Харди

Сюжет «Венома 3» держится в секрете. Можно предположить, что лента будет как-то связана с киновселенной Marvel, поскольку Эдди Брок в исполнении Харди побывал в ней, хотя быстро вернулся домой. Это показывали в сцене после титров «Человека-паука: Нет пути домой».

Известно, что Том Харди вернётся к роли Эдди Брока, а ещё в картине сыграют Джуно Темпл и Чиветел Эджиофор. Кстати, Эджиофор в киновселенной Marvel играет роль Карла Мордо — приятеля Доктора Стрэнджа.

Премьера фильма ожидается 8 ноября.

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