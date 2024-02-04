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Будущее уже наступило: шлем Apple Vision Pro начали использовать в публичных местах

Будущее уже наступило: шлем Apple Vision Pro начали использовать в публичных местах
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2 февраля в США стартовали продажи гарнитуры с дополненной реальностью Apple Vision Pro. Спустя сутки в Сети начали появляться ролики и фотографии людей, которые начали использовать шлем в общественных местах.

Одни комментаторы отмечают, что выглядит это достаточно футуристично, а другие называют ношение шлема на улице — крайне нелепым зрелищем.

Фото: X (ранее Twitter)

Владелец Apple Vision Pro сможет с помощью жестов и голоса управлять происходящим на экране и в то же время взаимодействовать с окружающим миром. Компания оснастила шлем процессором M2, вспомогательным чипом R1 и 256 ГБ памяти.

Гарнитура смешанной реальности Apple Vision Pro станет доступна для покупки в России в марте. Ориентировочно, стоимость устройства составит 450–500 тысяч рублей.

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