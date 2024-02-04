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Раскрыты основные характеристики смартфона Meizu 21 Pro

Раскрыты основные характеристики смартфона Meizu 21 Pro
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В ноябре прошлого года прошла официальная презентация смартфона Meizu 21, однако Pro-версию на ней не показали. Впрочем, недавно китайские инсайдеры раскрыли основные характеристики Meizu 21 Pro.

Отмечается, что устройство получит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Ещё гаджет предложит OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2K. Девайс оснащён защитой от влаги и пыли по стандарту IP68.

Задняя камера состоит из трёх модулей: с оптической стабилизацией на 50 МП, перископного на 50 МП и широкоугольного на 12 МП. В смартфоне будет предусмотрен аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 80 Вт.

Полноценный анонс Meizu 21 Pro состоится в марте. Стоимость пока не раскрывается.

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