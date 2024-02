В России выйдет книга о студии Blizzard от автора «Кровь, пот и пиксели» Джейсона Шрайера

Известный игровой журналист Джейсон Шрайер представил свою новую книгу Play Nice: The Rise, Fall, and Future of Blizzard Entertainment. Как ясно из названия, она будет посвящена прошлом, настоящем и будущем Blizzard, одной из главных игровых компаний мира.

Сообщается, что для книги Шрайер провёл интервью с 350 людьми, связанными с Blizzard. Произведение затронет всю историю разработчиков с момента создания студии в 1991 году до сделки с Microsoft.

Как стало известно «Чемпионату», книга также выйдет в России. Локализацией и издательством займётся «Бомбора» — об этом рассказал продюсер игрового направления издательства Михаил Бочаров.

Исторически сложилось, что книги Джейсона Шрайера издаёт «Бомбора». Его книгам рады как внутри издательства, так и за его пределами — «Кровь, пот и пиксели» и «Нажми Reset» по сей день отлично продаются. Более того, пока вы читали эту цитату (причём неважно когда), кто-то где-то приобрел очередную копию. Можем ли мы при таких раскладах игнорировать третью книгу? Конечно нет.

Бочаров не называет дату выхода книги, но отмечает, что «Бомбора» планирует проделать качественную работу над адаптацией на русский язык.

С анонса не прошло и пары часов, а мы уже можем говорить о том, что книгами будет издана нашими силами. К сожалению, столь малый срок с момента анонса не позволяет мне даже предположить, как и с кем будет проходит работа над книгой, но я вас могу уверить, что мы проделаем качественную работу, чтобы вас досуг при чтении был таким же. Что же касается сроков, то всё зависит от того, когда мы получим материалы, пока прогноз на конец этого года.

Книга о Blizzard станет третьей работой для Джейсона Шрайера. Ранее он выпустил «Кровь, пот и пиксели» и «Нажми Reset», где раскрыл некоторые секреты о разработке популярных видеоигр.