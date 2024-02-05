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В Steam стартовал зимний фестиваль «Играм быть» с сотнями бесплатных демоверсий

В Steam стартовал зимний фестиваль «Играм быть» с сотнями бесплатных демоверсий
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5 февраля в Steam начался фестиваль под названием «Играм быть». В течение ближайшей недели пользователи могут опробовать более сотни демоверсий невышедших игр и посетить стримы от создателей. Таким образом, инди-разработчики смогут представить свои проекты на публику без лишних затрат на рекламную кампанию.

Видео доступно на YouTube-канале Steam. Права на видео принадлежат Valve.

Сами игры вновь поделили на 10 основных категорий: от экшенов и приключений до проектов с поддержкой контроллера и головоломок. Многие из представленных продуктов уже можно предзаказать с небольшой скидкой.

Очередной фестиваль «Играм быть» продлится до 12 февраля 21:00 мск. Ознакомиться со всеми представленными играми можно на главной странице события.

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