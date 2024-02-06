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Стеллан Скарсгард доволен работой над вторым сезоном «Андора»

Стеллан Скарсгард доволен работой над вторым сезоном «Андора»
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В недавнем интервью Стеллан Скарсгард рассказал, как продвигается работа над вторым сезоном «Андора». По его словам, всё идёт по плану.

Особенно сильно Скарсгард похвалил сценарий, который, как и в случае с первым сезоном, получается отличным. Также Стеллан отметил особый труд и вклад Тони Гилроя, создателя шоу.

Я доволен тем, к чему все идёт, да. Сценарий отличный, Тони Гилрой невероятно работает. Мне нравится то, что он придумывает.

В «Андоре» Скарсгард играет Лютена Раэля — ключевого персонажа, который несёт ответственность за привлечение Кассиана Андора к восстанию и рискует многим в ходе этого.

Первый сезон «Андора» вышел в 2022 году и получил массу положительных отзывов как от критиков, так и от зрителей.

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