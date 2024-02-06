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Для Honkai Star Rail вышел крупнейший патч 2.0 с новой планетой и тремя героями

Для Honkai Star Rail вышел крупнейший патч 2.0 с новой планетой и тремя героями
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6 февраля для Honkai Star Rail вышел патч 2.0 — крупнейшее обновление для игры со времён релиза. Апдейт уже доступен всем пользователям на ПК, PS5 и мобильных платформах.

Видео доступно на YouTube-канале Honkai Star Rail. Права на видео принадлежат HoYoverse.

С релизом обновления 2.0 в Honkai Star Rail добавили третью большую планету под названием Пенакония. Это место грёз с массой разных развлечений, которое геймеры будут исследовать вплоть до релиза патча 2.2 с эпилогом в версии 2.3.

Помимо новой локации, в экшене появились трое новых героев:

  • Чёрный Лебедь — пятизвёздочная предсказательница из Сада Воспоминаний с ветряным типом урона.
  • Искорка - пятизвёздочный представитель Недотёп с квантовым типом урона.
  • Миша — четырёхзвёздочный швейцар, использующий ледяной урон.

До 27 февраля в игре доступны баннеры Чёрного лебедя и повторный баннер Дань Хэна: Пожирателя Луны. С 28 февраля по 19 марта пользователи смогут выбить Искорку и реран Цзин Юаня.

Кроме того, в игру добавили новые миссии, ивенты, различные улучшения и другие нововведения. Ознакомиться с ними можно из нашего подробного материала.

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