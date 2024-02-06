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Звук микрофона и динамиков, новые фишки в Share Play — детали обновления для PlayStation 5

Звук микрофона и динамиков, новые фишки в Share Play — детали обновления для PlayStation 5
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Компания Sony сообщила о начале бета-тестирования следующего обновления для своей консоли PlayStation 5.

Среди главных апдейтов стоит отметить улучшение качества звуков геймпада DualSense. Звук теперь может воспроизводиться громче, что также повысит чёткость. С другой стороны, создателям удалось улучшить шумоподавление микрофона.

Во время трансляции Share Play зрители теперь смогут рисовать на экране указатели и выделять отдельные объекты, чтобы помогать автору стрима. Во время эфира также можно будет отправлять на экран различные эмодзи.

Фото: Sony

Сейчас в тестировании могут принять участие некоторые пользователи в США, Канаде, Германии, Франции, Великобритании и Японии. Остальным апдейт станет доступен спустя некоторое время.

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