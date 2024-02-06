Состоялся выход «Узника Лимбо» — второго дополнения для Atomic Heart

Во вторник, 6 февраля вышло второе сюжетное дополнение для игры Atomic Heart, получившее название «Узник Лимбо». В России и странах СНГ DLC доступно в VK Play. Обладатели Atomic Pass могут получить его бесплатно.

В отличие от первого дополнения, «Узник Лимбо» расскажет о продолжении сюжета после другой концовки основной игры — той, где майор Нечаев сражается с близняшками и попадает в мир Лимбо, пытаясь раскрыть тайны своего прошлого.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

Помогать же главному герою разобраться в произошедшем будет его жена в образе близняшки. Разработчики из студии Mundfish обещают порадовать игроков новыми механиками и уникальным оружием.

Ожидается, что это DLC станет последним крупным апдейтом для Atomic Heart, после чего авторы сосредоточатся на работе над второй частью игры.