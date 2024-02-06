Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Intel Extreme Masters Katowice 2024 Стрим A — Групповой этап
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Состоялся выход «Узника Лимбо» — второго дополнения для Atomic Heart

Состоялся выход «Узника Лимбо» — второго дополнения для Atomic Heart
Аудио-версия:
Комментарии

Во вторник, 6 февраля вышло второе сюжетное дополнение для игры Atomic Heart, получившее название «Узник Лимбо». В России и странах СНГ DLC доступно в VK Play. Обладатели Atomic Pass могут получить его бесплатно.

В отличие от первого дополнения, «Узник Лимбо» расскажет о продолжении сюжета после другой концовки основной игры — той, где майор Нечаев сражается с близняшками и попадает в мир Лимбо, пытаясь раскрыть тайны своего прошлого.

Видео доступно на YouTube-канале Atomic Heart. Права на видео принадлежат Mundfish.

Помогать же главному герою разобраться в произошедшем будет его жена в образе близняшки. Разработчики из студии Mundfish обещают порадовать игроков новыми механиками и уникальным оружием.

Ожидается, что это DLC станет последним крупным апдейтом для Atomic Heart, после чего авторы сосредоточатся на работе над второй частью игры.

Материалы по теме
Авторы Atomic Heart на шоу Гарика Харламова: во второй части будет больше RPGшности
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android