Продажи Apple MacBook выросли в России на 20% — СМИ

Журналисты «Известий» сообщили, что продажи ноутбуков Apple MacBook за 2023 год выросли в России на 20%. Об этом редакция узнала из отчёта компании-партнёра нескольких производителей электроники.

По мнению экспертов, чаще всего люди используют ноутбуки в качестве рабочего инструмента. Покупатели хотят быть уверенны в надёжности своего устройства, поэтому обращаются к известным брендам.

На продажи позитивно повлияли восстановление ассортимента за счёт налаживания собственных импортных операций, появление новинок, например, с чипом M3.

Также отмечается, что доля продукции Apple выросла из-за того, что ритейлерам удалось наладить логистические цепочки. За счёт этого на рынке выросла конкуренция, что позволило установить для потребителей более привлекательные цены.