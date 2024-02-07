Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Анонсирован смартфон Vivo 30 с ярким экраном и защитой от влаги

Анонсирован смартфон Vivo 30 с ярким экраном и защитой от влаги
Комментарии

7 февраля был официально представлен смартфон Vivo 30. Гаджет работает на мощном восьмиядерном процессоре Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3.

Ко всему прочему, производитель оснастил девайс 6,78-дюймовым изогнутым AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K, частотой обновления 120 Гц и максимальной яркостью до 2800 нит. Также он обладает защитой от влаги по стандарту IP54.

Ещё смартфон предложит аккумулятор ёмкостью 5000 мА/ч с поддержкой зарядки мощностью до 80 Вт. Толщина корпуса составила всего 7,5 мм. Устройство функционирует на фирменной операционной системе Funtouch 14 — Vivo гарантирует обновлять её на протяжении четырёх лет.

Дата выхода и стоимость Vivo 30 пока не раскрываются. Вероятно, компания озвучит данную информацию уже в ближайшее время.

Материалы по теме
Видео
Смартфон Xiaomi Civi 4 официально покажут в мае — инсайдер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android