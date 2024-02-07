Фанат играл в World of Warcraft на протяжении почти 60 часов — это мировой рекорд

Геймер под именем Барнабас Вусити-Солнай попал в Книгу рекордов Гиннесса. Дело в том, что венгерский фанат играл в World of Warcraft 59 часов и 20 минут подряд — это самая продолжительная зарегистрированная сессия в мире.

Фото: esport1.hu

Во время установления рекорда Барнабас вёл стрим, на котором он также собирал деньги на благотворительность. Игрок отметил, что на 45-м часу у него начали появляться галлюцинации и стали возникать проблемы с концентрацией внимания.

Я вообще об этом не жалею. Мне нравится эта игра, и я установлю новый рекорд, если мой будет побит. Это моё на всю жизнь, и я хочу, чтобы все это знали.

На стриме рекордсмен пил только воду — никаких энергетиков или кофе. По словам Барнабаса, он играет в World of Warcraft с самого детства. По совместительству он работает шеф-поваром в одном из заведений в Будапеште.