Эксперт: самосознание у ИИ может появиться уже в ближайшее десятилетие

Самосознание у искусственного интеллекта (ИИ) может появиться уже в ближайшее десятилетие — как на классических компьютерах на кремниевых процессорах. Такое мнение изданию ТАСС выразил сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации «Росатом» и один из создателей отечественного квантового компьютера Руслан Юнусов.

По-настоящему сильный искусственный интеллект, способный себя осознать, может быть построен на квантовом компьютере, потому что квантовый компьютер чем-то похож на ассоциативную модель работы человеческого мозга. Однако самосознание у ИИ вполне может появиться и на классическом компьютере на кремниевых процессорах при условии кратного увеличения мощности вычислительной системы и существенного повышения эффективности используемых математических алгоритмов. Вероятность появления сознания у ИИ в ближайшее десятилетие уже не пренебрежимо мала. Это действительно может произойти.

Развитие квантовых компьютеров будут обсуждать на Форуме будущих технологий, который пройдет в Москве уже 13-14 февраля.