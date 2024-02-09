В России начались продажи смартфона Infinix SMART 8 Pro с вырезом в стиле iPhone 15

На этой неделе в России стартовали продажи бюджетного смартфона Infinix SMART 8 Pro. Ключевая особенность устройства — динамический остров в стиле iPhone 15. Он позволит владельцу гаджета отслеживать входящие уведомления и уровень зарядки.

Фото: Infinix

Infinix SMART 8 Pro оснащён 6,6-дюймовым экраном с частотой обновления 90 Гц и максимальной яркостью в 500 нит. Смартфон работает на процессоре MediaTek Helio G36. Ещё производитель оснастил его аккумулятором ёмкостью с 5000 мА/ч.

Ко всему прочему, девайс предложит основную камеру на 50 МП, а также фронтальную на 8 Мп и LED-вспышкой. Infinix SMART 8 Pro доступен для покупки в четырёх расцветках: золотой, синей, белой и чёрной.

Стоимость модели с 4/64 Гб составляет 11,9 тыс. рублей, а 8/128 Гб — 13,9 тыс. рублей.