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Автор культовой карты Mirage из Counter-Strike жалеет, что продал её Valve

Автор культовой карты Mirage из Counter-Strike жалеет, что продал её Valve
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На этой неделе культовой карте Mirage из Counter-Strike исполнилось 11 лет. В честь этого события её создатель Майкл Хилл поделился, что спустя столько лет жалеет о продаже своей работы Valve.

По его словам, деньги тут не причём — компания заключила с ним «крайне хорошую» сделку. Хиллу не нравится, что после множества исправлений разработчики нарушали первоначальный дизайн карты.

Ровно 11 лет назад я продал Valve карту Mirage. Знай я тогда, какими популярными станут CS:GO и теперь CS2, я бы никогда её не продал. Но компания внесла изменения, с которыми я не могу согласиться. Они идут вразрез с изначальной концепцией карты.

Несмотря на это, Майкл Хилл всё равно рад, что карта по прежнему приносит удовольствие игрокам по всему миру.

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