Counter-Strike 2 получила большое обновление с «Гонкой вооружений», ножом «Кукри» и другим

Для Counter-Strike 2 вышел крупный апдейт, о деталях которого Valve рассказала на странице в сообществе Steam. Самым главным нововведением стало возвращение режима «Гонка вооружений». В этом режиме нужно совершать убийства выданными видами оружия, чтобы получать новые.

Помимо этого, авторы добавили пользовательское размещение стикеров. Наклейки больше не ограничены определёнными позициями. Игроки могут перетаскивать их и поворачивать по своему усмотрению. Добавить можно до пяти стикеров.

Фото: Valve

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Фото: Valve

С остальными более мелкими деталями обновления можно ознакомиться в сообществе игры в Steam.