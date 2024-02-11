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Педро Паскаль пробовался на роль юриста в сериале «Сорвиголова» от Netflix

Педро Паскаль пробовался на роль юриста в сериале «Сорвиголова» от Netflix
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Недавно Педро Паскаль дал новое интервью журналистам. В ходе него он рассказал, что в своё время проходил пробы на роль второстепенного персонажа, юриста, в сериале «Сорвиголова» от Netflix.

Однако в итоге актёр предпочёл сняться в «Нарко» — он исполнил роль Хавьера Пеньи.

Видео доступно на YouTube-канале SAG-AFTRA Foundation. Права на видео принадлежат SAG-AFTRA Foundation.

Напомним, в середине октября стало известно, что Marvel решила изменить подход к созданию сериалов. Сначала компания перезапустит шоу «Сорвиголова: Рождённый заново», уволив сценаристов и режиссёров, но сохранив часть отснятого материала.

Дата премьеры сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» пока не раскрывается. Полные пересъёмки шоу стартовали 22 января.

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