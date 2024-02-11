Онлайн «Отряда самоубийц» в Steam опустился ниже Batman: Arkham Knight

Внимательные пользователи обратили внимание, что спустя полторы недели после релиза онлайн «Отряда самоубийц: Конец Лиги справедливости» опустился до 5 тыс. игроков. Для сравнения: в Batman: Arkham Knight ежедневно заходит около 4,6 тыс. геймеров, хотя игра вышла почти девять лет назад.

Фото: SeamDB

В данный момент, онлайн «Отряда самоубийц» на платформе даже ниже, чем у Arkham Knight: 2,3 тыс. игроков против 3,1 тыс. Вероятно, в ближайшие недели аудитория нового проекта Rocksteady Studios просядет ещё сильнее.

Фото: SteamDB

Средний рейтинг «Отряда самоубийц» на Metacritic составляет всего 3,7 балла. Пользователи в основном оказались разочарованы проектом, особенно сильно жалуясь на боевую систему, отсутствие контента в поздней стадии игры и другие проблемы.