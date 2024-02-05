«Огромный шаг назад»: мнения игроков об «Отряде самоубийц» разделились

2 февраля состоялся релиз игры «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости». Ещё до релиза вокруг игры сформировался негативный образ из-за ставки на долгосрочную поддержку проекта, микротранзакции и упор на огнестрельное оружие.

Спустя несколько дней на агрегаторе Metacritic появились первые обзоры экшена, средний рейтинг которого составляет всего 3,8 балла. Пользователи в основном оказались разочарованы проектом, особенно сильно жалуясь на боевую систему, отсутствие контента в поздней стадии игры и другие проблемы.

Рейтинг «Отряда самоубийц» от пользователей Metacritic Фото: Metacritic

Я разочарован тем, что студия Rocksteady, создавшая лучшую видеоигру о супергероях, выпустила эту игру. Я не рекомендую «Отряд самоубийц», если вы, как и я, фанат Batman Arkham.

Кто просил ещё сервисную игру? Мне очень нравится кооператив, но дайте нам побольше контента на релизе. Это огромный шаг назад по сравнению с прошлыми играми о Бэтмене.

Тем временем в Steam у игры внезапно куда более позитивные оценки — 85% пользователей рекомендуют игру. Игроки жалуются примерно на те же проблемы, отмечая затягивающий игровой процесс, отлично поставленные ролики, весёлых персонажей и атмосферу Метрополиса. Однако и они предлагают сомневающимся приобрести «Отряд» с большой скидкой.

Страница «Отряда самоубийц» в Steam Фото: Steam

Хорошая игра, у неё есть проблемы, но играть всё равно весело. Жаль, что она, скорее всего, умрёт в ближайшие годы. Рекомендую покупать со скидкой.

Я призываю тех, кому интересен этот жанр, хотя бы попробовать игру.

Игроки полюбят «Отряд самоубийц», когда игра подешевеет до $ 30.

Тем временем рейтинг от критиков продолжает формироваться — сейчас он составляет 62 балла из 100.