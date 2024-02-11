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Инсайдер показал рендеры смартфона iPhone SE 4 с вырезом в стиле iPhone 15

Инсайдер показал рендеры смартфона iPhone SE 4 с вырезом в стиле iPhone 15
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Известный инсайдер Маджин Бу опубликовал в соцсети X (ранее Twitter) качественные рендеры будущего смартфона iPhone SE 4. Информатор отметил, что дизайн устройства будет схож с грядущим iPhone 16.

Однако Бу отметил, что Apple ещё работает над внешним видом обоих гаджетов, поэтому наверняка это ещё не окончательный вариант.

Фото: MajinBu/X (ранее Twitter)

Судя по изображениям, iPhone SE 4 получит динамический остров от линейки iPhone 15, а также одинарную камеру. Что касается размера устройства, то он будет сопоставим с iPhone XR — 150,9 х 75,7 х 8,3 мм. Вероятно, задняя панель смартфона будет глянцевой, а боковые грани изготовят из матового алюминия.

Сроки, дату выхода и стоимость iPhone SE 4 производитель пока не раскрывает.

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