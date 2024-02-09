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Больше всего интереса к Apple Vision Pro проявили жители Москвы

Больше всего интереса к Apple Vision Pro проявили жители Москвы
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Продажи Apple Vision Pro стартовали в США несколько дней назад, однако устройство уже есть и у некоторых жителей России, которые купили его в несколько раз дороже первоначальной цены.

По данным МТС, за первые шесть дней с момента старта предзаказов заявки на покупку Apple Vision Pro оставили около пятисот человек из 24 городов России. Самый большой интерес к новинке проявляют жители Москвы – 47% от всех предзаказов. Также высокий спрос фиксируется в Санкт-Петербурге (12%), Нижнем Новгороде (5%), Чебоксарах (3%), Казани (3%) и Владивостоке (3%).

Отмечается, что первые клиенты, оформившие предзаказы, смогут получить Vision Pro уже на следующей неделе.

Цена бюджетной версии Apple Vision Pro в США составляет $ 3 499 — это около 320 тысяч рублей по текущему курсу. В России гаджет продают в разы дороже.

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