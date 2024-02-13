«Он не умер!»: Сэмюэл Л. Джексон — о возвращении к роли Мейса Винду из «Звёздных войн»

Недавно в разговоре с изданием Empire Сэмюэл Л. Джексон прокомментировал своё возвращение к роли Мейса Винду из «Звёздных войн». По словам актёра, он бы с радостью сыграл в сериале, посвящённом его герою.

Более того, Джексон заявил, что Винду не умер после той битвы с Императором. Напомним, что тогда джедай почти убил Палпатина, но ему помешал Энакин, после чего Император скинул Винду ударом молнии с окна. Его судьба с тех пор неизвестна.

Он не умер! Да, чёрт возьми.

Возможно, в планах Disney есть возвращение Мейса Винду, но официально об этом пока не говорили. Сам Джексон выражает желание вернуться к роли культового джедая в потенциальном шоу для Disney+. Кто знает, может компания услышит пожелание актёра.