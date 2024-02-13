Фильм про Майлза Моралеса выйдет после «Человека-паука 4» с Томом Холландом

Недавно в интервью изданию Variety Эми Паскаль, продюсер всех картин про Человека-паука, рассказала о ленте про Майлза Моралеса. Фанаты уже давно ждут новостей про фильм о ещё одной версии любимого героя.

По её словам, возможно, картина выйдет когда-нибудь в будущем после выхода ещё двух проектов про Человека-паука. Сначала планируется выпустить продолжение мультфильма «Через вселенные», а затем «Человека-паука 4» с Томом Холландом.

Первые намёки на появление Майлза были ещё в «Возвращении домой». Тогда в ленте появился Аарон Дэвис, дядя Майлза, который упомянул своего племянника. Судя по всему, в Sony пока не хотят вводить Майлза, поскольку историю Питера Паркера ещё можно развивать долгое время.