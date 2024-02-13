Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В WhatsApp появится раздел «Избранное» для звонков и чатов

В WhatsApp появится раздел «Избранное» для звонков и чатов
Комментарии

Разработчики мессенджера WhatsApp выпустили свежий бета-апдейт для браузерной версии программы. В издании WABetaInfo обратили внимание на появление функции «Избранное», предназначенной для фильтрации списка контактов.

Так, подобный пункт уже появился во вкладке звонков — пользователи смогут дозвониться до своих родных и близких без поиска по списку контактов. Аналогичный функционал появится и для чатов: юзеры смогут переключиться на вкладку «Избранное», сперва добавив туда самых важных для себя людей.

Вкладка «Избранное» в WhatsApp

Вкладка «Избранное» в WhatsApp

Фото: WABetaInfo

Сейчас функцию избранных контактов тестируют в приложении на iOS и в браузерной версии WhatsApp. Когда опция станет доступной для всех пользователей приложения, неизвестно, однако это наверняка произойдёт в ближайшие месяцы.

Материалы по теме
В WhatsApp на iPhone появится вход по биометрии Face ID и Touch ID без ввода пароля
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android