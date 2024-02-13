«Даже «Морбиус» лучше»: появились первые отзывы на фильм «Мадам Паутина»

Скоро СМИ и блогеры опубликуют полноценные рецензии на фильм «Мадам Паутина», а пока в Сети появились первые отзывы посмотревших, и они, мягко говоря, слабые.

Большинство посмотревших критиков отмечают, что у Sony в этот раз получился худший фильм по комиксам в истории. Некоторые всерьёз заявляют, что даже «Морбиус» получился более сносным. Но есть и плюсы. Среди них: актёрская игра Адама Скотта, Сидни Суини и шутки героини Дакоты Джонсон.

Мини-отзыв оставили журналисты The Hollywood Handle, назвав ленту «беспорядочной».

Это неуклюжий, плохо написанный, беспорядочный и неряшливый фильм с посредственным монтажом и скудными ролями.

По мнению кинокритика Криса Паркера, в фильме происходит настоящий бессвязный бардак.

«Мадам Паутина» — полный бардак. Талантливые звёзды потрачены впустую на, вероятно, худший фильм по комиксам, который я когда-либо видел. Наполненный ужасными диалогами, неловким монтажом и смехотворной структурой. Я сидел там, сбитый с толку, сцена за сценой.

Своим кратким впечатлением поделился и журналист Мэтт Рамос.

Даже «Морбиус» был лучше.

Посмотревшие также отмечают, что у «Морбиуса» и «Мадам Паутины» была одна и та же команда сценаристов, что изначально ставило под сомнение финальное качество картины.

Мировая премьера ленты состоится 14 февраля.