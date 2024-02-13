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«Он не отражает дух игры»: разработчики ремейка Silent Hill 2 не знают, как делали трейлер

Глава студии Bloober Team Пётр Бабено, работающей над ремейком Silent Hill 2, отреагировал на критику фанатов после выхода геймплейного трейлера видеоигры.

Геймдизайнер заявил, что его команда не принимала участие в создании ролика и отметил, что текущая версия игры резко отличается от кадров из видео.

Мы не отвечаем за маркетинг — им занимаются наши партнёры из Konami. Это они принимают все решения. Не могу комментировать ситуацию с трейлером, но он не отражает дух игры, это точно. В нём не показано ни то, каким ремейк Silent Hill 2 был раньше, ни то, что он как он выглядит сейчас.

Руководитель разработки также отметил, что те, кто видели реальный геймплей нового Silent Hill 2, остались довольны. Сейчас же геймдизайнерам остаётся сосредоточиться на своей работе и будущем проекта.

Konami представила трейлер игры 1 февраля на презентации State of Play. Тогда геймеры раскритиковали анимации и устаревшую графику.