Пиковый онлайн шутера Helldivers 2 в Steam превысил 200 тысяч человек — и продолжает расти

В ночь на 14 февраля кооперативный шутер Helldivers 2 установил новый рекорд пикового онлайна в Steam — в игре одновременно находилось более 200 тысяч человек. Новый проект PlayStation уверенно закрепился на втором месте в списке самых популярных игр 2024 года, уступая лишь хитовому выживачу Palworld в духе «Покемонов».
Фото: SteamDB
Результат в 203 тысячи человек дался Helldivers 2 очень непросто: изначально Sony не ожидала такого спроса, из-за чего многие геймеры столкнулись с ошибками при соединении с серверами игры. Судя по всему, проблема постепенно разрешается — пиковый онлайн в Steam растёт ежедневно.
Самые популярные игры 2024 года в Steam по пиковому онлайну
- Palworld — 2,1 млн
- Helldivers 2 — 203 тысячи
- Enshrouded — 160 тысяч
- Granblue Fantasy: Relink — 114 тысяч
- Tekken 8 — 49,9 тысяч
- Like a Dragon: Infinite Wealth — 46,1 тысяча
- Persona 3 Reload — 45 тысяч
- «Отряд самоубийц: Конец Лиги справедливости» — 13,4 тысячи