Пиковый онлайн шутера Helldivers 2 в Steam превысил 200 тысяч человек — и продолжает расти

В ночь на 14 февраля кооперативный шутер Helldivers 2 установил новый рекорд пикового онлайна в Steam — в игре одновременно находилось более 200 тысяч человек. Новый проект PlayStation уверенно закрепился на втором месте в списке самых популярных игр 2024 года, уступая лишь хитовому выживачу Palworld в духе «Покемонов».

Фото: SteamDB

Результат в 203 тысячи человек дался Helldivers 2 очень непросто: изначально Sony не ожидала такого спроса, из-за чего многие геймеры столкнулись с ошибками при соединении с серверами игры. Судя по всему, проблема постепенно разрешается — пиковый онлайн в Steam растёт ежедневно.

Самые популярные игры 2024 года в Steam по пиковому онлайну