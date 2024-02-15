Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Apple Vision Pro возвращают в магазины из-за дискомфортного использования

Apple Vision Pro возвращают в магазины из-за дискомфортного использования
Аудио-версия:
Комментарии

По данным издания The Verge, некоторые покупатели гарнитуры смешанной реальности Apple Vision Pro возвращают устройство в магазины. Главная претензия — дискомфорт во время использования.

Согласно информации, гарнитура вызывает у людей головную боль и укачивание. Ещё одной жалобой был вес устройства и тот факт, что большая его часть перетягивает вниз лицевую часть головы.

Паркер Ортолани, менеджер по продуктам The Verge, отметил, что использование устройства привело к разрыву кровеносного сосуда в его глазу.

Несмотря на то что оно было таким волшебным в использовании, как я надеялся, носить его даже в течение короткого периода времени было слишком неудобно как из-за веса, так и из-за конструкции ремешка. Я хотел им воспользоваться, но боялся надевать.

The Verge отметило, что многие люди также отметили желание попробовать Vision Pro второго поколения. Другие подчёркивали, что проблема заключалась не столько в технологиях, сколько в отсутствии комфорта.

Материалы по теме
Гайд по ресурсам Palworld. Где найти семена пшеницы, серу и детали древней цивилизации?
Гайд по ресурсам Palworld. Где найти семена пшеницы, серу и детали древней цивилизации?
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android