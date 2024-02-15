Авторы ChatGPT представили Sora — нейросеть для создания реалистичных видео по описанию

Компания OpenAI, создатели популярного чат-бота ChatGPT, представила Sora — генеративную модель, которая умеет создавать видео по текстовому описанию. В отличие от большинства похожих нейросетей, у Sora получаются качественные ролики, в которых могут быть детализированные люди, животные, здания и другие объекты.

Пример работы Sora

Видео доступно на YouTube-канале RetroFuturista. Права на видео принадлежат OpenAI.

Нейросеть от OpenAI способна генерировать видео длительностью до одной минуты, однако в будущем продолжительность роликов планируют увеличить. Интересно, что Sora также может создавать видеоконтент на основе статичных изображений и даже расширять уже готовые видео.

Сейчас нейросеть находится в стадии тестирования — доступ к ней пока предоставили лишь некоторым художникам, режиссёрам и дизайнерам. Когда Sora станет общедоступной, неизвестно.