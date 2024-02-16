Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для Counter-Strike 2 вышел новый патч — с улучшенным Zeus x27 и отображением телеметрии

Для Counter-Strike 2 вышел новый патч — с улучшенным Zeus x27 и отображением телеметрии
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 16 февраля Valve выпустила очередной апдейт для Counter-Strike 2. Разработчики наконец добавили в игру функцию телеметрии — отслеживание пинга, частоты кадров и потери пакетов. Каждую опцию можно включить отдельно друг от друга.

Создатели также повысили урон электрошокера Zeus x27 — с 80 до 100 единиц урона и увеличили дальность применения. Теперь оружие способно устранить противника вне зависимости от области, куда попал его снаряд. Интересно, что об этих изменениях не было написано в официальном списке изменений: игроки выяснили об этом сами.

Наконец, Valve добавила новую анимацию тряски рук для моделей, исправила ошибки на картах Vertigo, Nuke, Anubis и Overpass, увеличила общую производительность и улучшила работу игры во время прицеливания из винтовок.

Материалы по теме
Российский игрок пропустит RMR-отборочные к первому мэйджору по CS 2 — он потерял паспорт
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android