Для Counter-Strike 2 вышел новый патч — с улучшенным Zeus x27 и отображением телеметрии

В ночь на 16 февраля Valve выпустила очередной апдейт для Counter-Strike 2. Разработчики наконец добавили в игру функцию телеметрии — отслеживание пинга, частоты кадров и потери пакетов. Каждую опцию можно включить отдельно друг от друга.

Создатели также повысили урон электрошокера Zeus x27 — с 80 до 100 единиц урона и увеличили дальность применения. Теперь оружие способно устранить противника вне зависимости от области, куда попал его снаряд. Интересно, что об этих изменениях не было написано в официальном списке изменений: игроки выяснили об этом сами.

Наконец, Valve добавила новую анимацию тряски рук для моделей, исправила ошибки на картах Vertigo, Nuke, Anubis и Overpass, увеличила общую производительность и улучшила работу игры во время прицеливания из винтовок.