Российский игрок пропустит RMR-отборочные к первому мэйджору по CS 2 — он потерял паспорт

19-летний российский киберспортсмен Дени dea Едиев пропустит отборочный RMR-турнир к чемпионату мира PGL Major Copenhagen 2024 по Counter-Strike 2.

Как сообщают источники, геймер потерял свой паспорт. Замена документа займёт около трёх месяцев — Дени в любом случае не успеет получить его до 1 марта, когда стартует ивент в Мексике.

Едиев учится в США и играет в местной команде timbermen. В конце января он вместе с тиммейтами смог пройти закрытую квалификацию на американский RMR. По его итогам определятся пять участников мэйджора в Дании.

Первый мэйджор по Counter-Strike 2 пройдёт в Копенгагене с 17 по 31 марта. Лучшие команды мира разыграют главный трофей сезона и призовой фонд в размере $ 1,25 млн.