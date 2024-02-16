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Для Baldur's Gate 3 вышел шестой патч — с улучшенными поцелуями и новыми анимациями

Для Baldur's Gate 3 вышел шестой патч — с улучшенными поцелуями и новыми анимациями
Аудио-версия:
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16 февраля разработчики Baldur's Gate 3 выпустили для игры шестой крупный патч — его размер составил 21 ГБ. Перед установкой авторы рекомендуют иметь около 150 ГБ свободного места.

Главным нововведением стали улучшенные поцелуи, которые теперь адаптированы под героев с разным ростом и отражают характер персонажей.

Коротко о главном

  • Компаньоны в лагере больше не будут просто стоять на месте — им добавили специальные анимации;
  • Во время диалогов камера теперь больше концентрируется на персонаже игрока;
  • Добавлены новые легендарные действия для боссов в хардкорном режиме «Доблесть»;
  • Игроки теперь могут убирать персонажа из партии во время разговора с напарником, которого они хотят добавить в неё;
  • Исправлено множество багов.

С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.

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