Игроки не могут подключиться к серверам Palworld из-за читеров

16 февраля геймеры сообщили, что не могут подключиться к серверам Palworld — при попытке зайти игра выдаёт ошибку. На ситуацию тут же отреагировали создатели тайтла в соцсети X (ранее Twitter).

По их словам, серверы Palworld заполонили читеры, поэтому команда Pocket Pair теперь называет борьбу с нечестными игроками своей приоритетной задачей. Также создатели проекта извинились за доставленные неудобства.

Как компания мы не терпим никаких мошеннических действий или жульничества. Также мы активно работаем над мерами для борьбы с читерством.

В конце февраля авторы добавят возможность создавать список игроков на серверах. Затем разработчики планируют внедрить внешнюю античит-систему для борьбы с особенно наглыми нарушителями.