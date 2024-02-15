«Мы вас любим и ждём обратно»: создатель Palworld — о резком падении онлайна игры

В середине января в Steam вышел новый хит — выживач Palworld. Игра в духе «Покемонов» стала гигантским успехом для разработчиков из студии Pocketpair, достигнув второго места по пиковому онлайну в истории магазина Valve. Однако всего за несколько недель популярность Palworld снизилась в четыре раза: с 2,1 млн до 500 тыс. человек.

Комьюнити-менеджер студии Pocketpair под ником Bucky прокомментировал резкое падение онлайна, заявив, что это совершенно нормальная ситуация. Многие игроки насладились доступным контентом и взяли от игры перерыв, переключившись на другие проекты, отметил разработчик. Он призвал геймеров играть в другие игры и пробовать разные жанры, но также понадеялся, что пользователи вернутся в Palworld, когда в нём появится что-то новое.

Делать перерывы от игр — это нормально. Вы не должны чувствовать себя плохо из-за этого. В Palworld, как и во многих других играх, не может появляться огромное количество нового контента каждую неделю. Он появится и будет замечательным, но на это уйдёт немного времени. Если вы всё ещё играете в Palworld, мы вас любим. Если вы больше не играете в Palworld, мы всё равно вас любим, ждём обратно и надеемся, что вы вернётесь на второй раунд, когда будете готовы. Играйте в разные игры, пробуйте разные жанры и почаще просматривайте раздел с инди-играми, чтобы находить скрытые жемчужины.

Релиз Palworld состоялся 19 января в Steam. Игра пробудет в раннем доступе как минимум год, в течение которого разработчики будут выпускать обновления и «повышать общее качество продукта».