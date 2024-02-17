Вышел первый геймплей российского теслапанкового экшена Trains: Electrostorm

Российская студия Watt опубликовала дебютный трейлер теслапанкового экшена Trains: Electrostorm. По ролику игра отдаёт терпкими нотками Control от Remedy.

Видео доступно на YouTube-канале Watt Studio. Права на видео принадлежат Watt Studio.

Главная героиней тайтла выступит Аня, которая будет освобождать поезда, попавшие под влияние электрического шторма. В схватках с врагами протагонистка использует гаусс-пистолет и различные умения (левитация, телекинез и так далее).

Изначально игра была анонсирована ещё осенью 2022 году — на её разработку «Институт развития интернета» выделил 100 млн рублей. Затем команда сообщила о недостатке финансирования и приостановке работы. Ну а теперь авторы показали обновлённый концепт проекта.

Релиз Trains: Electrostorm ожидается в конце 2025 года. Из платформ пока заявлены только ПК.